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Auraiya News: बाइक और साइकिल की आमने-सामने भिड़ंत, दो गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: मंगलवार को आदर्श स्कूल के पास बाइक और साइकिल के बीच टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चिचौली रेफर किया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की है।

Auraiya News: बाइक और साइकिल की आमने-सामने भिड़ंत, दो गंभीर घायल

Auraiya News: कस्बे में आदर्श स्कूल के पास मंगलवार को बाइक और साइकिल की आमने-सामने हुई भिड़ंत में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा लेकर पहुंची, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए चिचौली रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार, नगरिया निवासी 20 वर्षीय शिवम पुत्र ईस चरण अछल्दा से काम निपटाकर बाइक से घर लौट रहे थे। वहीं नगरिया निवासी 46 वर्षीय मुस्तकीन पुत्र बासुर खान साइकिल से खाद लेने अछल्दा आ रहे थे। आदर्श स्कूल के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई।हादसे

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में बाइक सवार शिवम और साइकिल सवार मुस्तकीन गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी। एंबुलेंस दोनों घायलों को सीएचसी अछल्दा लेकर पहुंची। सीएचसी में डॉ. ललित मोहन ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए संयुक्त चिकित्सालय चिचौली रेफर कर दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

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