Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Auraiya News: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दो छात्रों समेत चार गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

Auraiya News: सदर कोतवाली क्षेत्र के भड़ारीपुर में मंगलवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो छात्रों समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर स्थिति के कारण मेडिकल कॉलेज चिचौली भेजा गया। मामले की जांच जारी है।

Auraiya News: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, दो छात्रों समेत चार गंभीर घायल

Auraiya News: सदर कोतवाली क्षेत्र के भड़ारीपुर स्थित बंबा की पटरी पर मंगलवार शाम दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में दो छात्रों समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज चिचौली रेफर कर दिया। कानपुर देहात के चमरौआ निवासी 15 वर्षीय पुष्पेंद्र पुत्र बदन सिंह और 16 वर्षीय गगन पुत्र सरमन सिंह बाइक से कोचिंग के लिए औरैया आ रहे थे। इसी दौरान भड़ारीपुर स्थित बंबा की पटरी पर सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी आमने-सामने भिड़ंत हो गई।

ये भी पढ़ें:Sasaram News: दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में चार घायल, एक रेफर

दूसरी बाइक पर कानपुर देहात के सनियापुर, डेरापुर निवासी 55 वर्षीय सोनेलाल पुत्र मोतीलाल और फरीदापुर, मंगलपुर निवासी 40 वर्षीय सुघर सिंह पुत्र दयाराम सवार थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के चारों सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद चारों की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज चिचौली रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hospital Accident

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।