Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Auraiya News: विज्ञान बस में 540 विद्यार्थियों ने देखे आधुनिक उपकरण और प्रयोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

Auraiya News: स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज सहार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की विज्ञान बस पहुंची। 540 छात्रों ने आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग कर विज्ञान के सिद्धांतों को समझा। शिक्षकों ने छात्रों को 3-डी प्रिंटिंग, माइक्रोस्कोप, और अन्य उपकरणों के बारे में जानकारी दी। अभियान का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच का विकास करना है।

Auraiya News: विज्ञान बस में 540 विद्यार्थियों ने देखे आधुनिक उपकरण और प्रयोग

Auraiya News: स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज सहार में शुक्रवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश की ओर से संचालित विज्ञान बस पहुंची। विद्यालय सहित आसपास के शिक्षण संस्थानों के 540 छात्र-छात्राओं ने आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों और प्रयोगों को देखा। विद्यार्थियों ने स्वयं उपकरणों का प्रयोग कर विज्ञान के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से समझा। विज्ञान प्रशिक्षक सुभाशीष पांडेय, ब्रिकेश कुमार और रिंकू ने विद्यार्थियों को 3-डी प्रिंटिंग तकनीक, माइक्रोस्कोपिक स्लाइड, न्यूटन क्रेडल, स्वरित्रमापी, वर्नियर कैलिपर्स, इन्फ्रारेड थर्मामीटर और अम्ल-क्षार सूचक समेत विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में जानकारी दी। उपकरणों के उपयोग और उनके पीछे काम करने वाले वैज्ञानिक सिद्धांत भी समझाए गए।छात्र-छात्राओं

ने विभिन्न उपकरणों को स्वयं चलाकर देखा और प्रयोगों के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और किताबों में पढ़े विज्ञान के सिद्धांतों को प्रयोग के माध्यम से समझाना रहा। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सहार की शिक्षिका निधि अवस्थी और राजकीय हाईस्कूल लखुनों के शिक्षक रामजी पोरवाल भी अपने छात्र-छात्राओं के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानाचार्य किशोर कुमार ने जिला विज्ञान क्लब समन्वयक मोहित सिंह और विज्ञान प्रशिक्षकों का स्वागत किया। बताया गया कि विज्ञान बस 27 जुलाई से जिले के विभिन्न विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति जागरूक कर रही है। अभियान का अंतिम कार्यक्रम आठ अगस्त को जनता इंटर कॉलेज बरौना कला में होगा। कार्यक्रम में भौतिकी प्रवक्ता रामेंद्र सिंह कुशवाहा, हिंदी प्रवक्ता दीप नारायण, अर्थशास्त्र प्रवक्ता हरेंद्र यादव, गणित शिक्षक विपुल कुमार समेत विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।