Auraiya News: यमुना तट मार्ग के पिंडदान स्थल का कराया जीर्णोद्धार

Auraiya News: यमुना तट मार्ग पर स्थित क्षतिग्रस्त पिंडदान स्थल का शुक्रवार को समाजसेवी संगठन एक विचित्र पहल सेवा समिति की ओर से जीर्णोद्धार कराया गया। परिसर की साफ-सफाई और रंगाई-पुताई कराने के साथ क्षतिग्रस्त पिंडदान चौकी पर ग्रेनाइट पत्थर लगाया गया। गड्ढायुक्त फर्श की भी मरम्मत कराई गई, जिससे यहां पिंडदान के लिए आने वाले लोगों को परेशानी न हो। समिति के पदाधिकारियों के मुताबिक काफी समय से पिंडदान स्थल की स्थिति खराब थी। परिसर के फर्श में कई स्थानों पर गड्ढे हो गए थे। पिंडदान क्रिया के दौरान उपयोग में आने वाली चौकी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। इससे यहां आने वाले लोगों को परेशानी होती थी और हादसे की आशंका बनी रहती थी।समिति

ने शुक्रवार को परिसर में जीर्णोद्धार का काम शुरू कराया। पिंडदान चौकी पर ग्रेनाइट पत्थर लगाने के साथ फर्श के गड्ढे ठीक कराए गए। परिसर की साफ-सफाई और रंगाई-पुताई भी कराई गई। इसके अलावा ट्री गार्ड लगाकर छायादार पौधे रोपे गए। समिति के अध्यक्ष राजीव पोरवाल रानू ने बताया कि पिंडदान स्थल काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे देखते हुए समिति ने इसकी मरम्मत कराने का निर्णय लिया। संस्थापक आनंद नाथ गुप्ता ने बताया कि शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से दिवंगत लोगों के परिजन यहां पिंडदान क्रिया के लिए आते हैं। स्थल की स्थिति बेहतर होने से उन्हें सुविधा मिलेगी। जीर्णोद्धार में देवीदास अग्रवाल, मनीष पुरवार हीरू, डॉ. शिवकुमार सोनी, विनोद कुमार पोरवाल, अनिल कुमार सोनी, सचिन कुमार पोरवाल, संजय अग्रवाल, तेज बहादुर वर्मा, राकेश गुप्ता और संतोष कुशवाहा समेत समिति के सदस्यों ने सहयोग किया।