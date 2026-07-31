Auraiya News: सेवानिवृत्त छह पुलिसकर्मियों को सम्मानपूर्वक दी गई विदाई
Auraiya News: शुक्रवार को पुलिस कार्यालय सभागार में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छह पुलिसकर्मियों को उनके सेवानिवृत्ति पर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न और उपहार दिए। सेवानिवृत्त कर्मियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए सभी का आभार व्यक्त किया।
Auraiya News: पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में शुक्रवार को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए छह पुलिसकर्मियों के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी कर्मियों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न एवं उपहार भेंटकर उनकी दीर्घकालीन एवं उत्कृष्ट सेवाओं की सराहना की तथा स्वस्थ, सुखमय एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। विदाई समारोह में निरीक्षक लेखा उर्मिला सिंह, उपनिरीक्षक राकेश सिंह परिहार, उपनिरीक्षक अब्दुल कलाम, मुख्य आरक्षी चालक हमीर सिंह, लीडिंग फायरमैन रमेश चंद्र तथा फायरमैन रामसुमिरन सिंह को सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने लंबे समय तक पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के साथ पुलिस विभाग की सेवा की है।
उनका अनुभव और कार्यशैली विभाग के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगी। समारोह के दौरान सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने अपने सेवा काल के अनुभव साझा किए और विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग मिलने पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने कहा कि सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने अपने सेवा काल में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ दायित्वों का निर्वहन किया है। उनकी सेवाएं विभाग के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेंगी। सभी के स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की गई।
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