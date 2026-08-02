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Auraiya News: सूने मकान से लाखों के जेवर और नकदी चोरी, रिटायर्ड फौजी के घर को बनाया निशाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: - एक किलो चांदी, छह तोला सोना और एक लाख रुपये नकद ले गए चोर- ग्रामीण बोले- नियमित गश्त होती तो नहीं होती ऐसी वारदातफोटो: 8 चोरी के बाद बिखरा पड़ा सामान

Auraiya News: सूने मकान से लाखों के जेवर और नकदी चोरी, रिटायर्ड फौजी के घर को बनाया निशाना

Auraiya News: कंचौसी, संवाददाता। दिबियापुर थाना क्षेत्र की कंचौसी पुलिस चौकी अंतर्गत मधवापुर गांव में शुक्रवार रात चोरों ने रिटायर्ड फौजी के सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। शनिवार रात कानपुर से घर पहुंचे गृहस्वामी ने सामान बिखरा देखा तो घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।

चोरी की वजह

मधवापुर निवासी रिटायर्ड फौजी प्रमोद कुमार पुत्र रामसेवक वर्तमान में परिवार के साथ कानपुर में रहते हैं और सप्ताह में एक बार गांव आते हैं। शनिवार रात जब वह घर पहुंचे तो मुख्य कमरे का सामान बिखरा पड़ा मिला। जांच करने पर पता चला कि चोर घर में रखी सेफ का ताला तोड़कर करीब एक किलो चांदी के जेवर, जिनमें जंजीर, बृजबाला और पांच अंगूठियां शामिल हैं, करीब छह तोला सोने के आभूषण तथा एक लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी सौरभ सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने गृहस्वामी और आसपास के लोगों से पूछताछ कर साक्ष्य जुटाए। चोरी की वारदात से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में नियमित रात्रि गश्त नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद हैं। उनका आरोप है कि यदि पुलिस गश्त प्रभावी होती तो इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता था।

पुलिस की कार्रवाई

चौकी प्रभारी सौरभ सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना के खुलासे के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही चोरी का पर्दाफाश किया जाएगा।

पिछली चोरी की घटना

इनसेट

माह भर में दूसरी बड़ी चोरी, पहली का अब तक नहीं खुला राज

कंचौसी चौकी क्षेत्र में एक माह के भीतर यह दूसरी बड़ी चोरी की घटना है। इससे पहले 6 जुलाई को मंडनई ग्राम पंचायत के भुनियापुर सचिवालय से चोर कंप्यूटर, लैपटॉप, इनवर्टर समेत लाखों रुपये के उपकरण चोरी कर ले गए थे। उस घटना का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से क्षेत्र के लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सा गांव चोरी की घटना का स्थल था?
चोरी की घटना मधवापुर गांव में हुई थी।
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