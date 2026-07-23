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Auraiya News: महीनों से खराब पड़ी हाईमास्ट लाइट, अंधेरे से ग्रामीण परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: सहार ब्लॉक की ग्राम पंचायत ढिकियापुर में मां गमा देवी मंदिर परिसर की हाईमास्ट लाइट कई महीनों से खराब पड़ी है, जिससे इलाके में अंधेरा छा जाता है। ग्रामीणों ने 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन के कारण लाइट के खराब होने की शिकायत की है। बारिश में आवागमन में परेशानियों का सामना कर रहे ग्रामीणों ने इसकी शीघ्र मरम्मत की मांग की है।

Auraiya News: महीनों से खराब पड़ी हाईमास्ट लाइट, अंधेरे से ग्रामीण परेशान

Auraiya News: सहार ब्लॉक की ग्राम पंचायत ढिकियापुर में मां गमा देवी मंदिर परिसर में लगी हाईमास्ट लाइट पिछले कई महीनों से खराब पड़ी है। इससे शाम ढलते ही पूरे क्षेत्र में अंधेरा छा जाता है और बरसात के मौसम में ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हाईमास्ट लाइट के खंभे के पास से गुजर रही 11 हजार वोल्ट विद्युत लाइन के कारण लाइट खराब हो गई है। कई बार शिकायत के बावजूद अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। अंधेरे के कारण बरसात में जहरीले कीड़ों और सर्पों का खतरा भी बढ़ गया है।

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समाजसेवी नंदू शर्मा, श्याम सिंह कुशवाहा, राधेश्याम राजपूत, संतोष राजपूत, इमरान खान, बबलू दोहरे, ज्ञान सिंह, रामू सिंह, संजू कुशवाहा, हुकुम बाथम और टीटू बाथम सहित ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से हाईमास्ट लाइट को शीघ्र ठीक कराने की मांग की है।

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