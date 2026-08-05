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Auraiya News: जलभराव से थमी रफ्तार, गांव-शहर में बढ़ीं मुश्किलें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: जिले में लगातार बारिश ने गर्मी से राहत प्रदान की, लेकिन जलभराव और कीचड़ के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सड़कों की स्थिति दयनीय हो गई है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में भी समस्याएँ बढ़ी हैं, लेकिन बरसात से फसलों को लाभ हुआ है। प्रशासन ने जल निकासी व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए हैं।

Auraiya News: जलभराव से थमी रफ्तार, गांव-शहर में बढ़ीं मुश्किलें

Auraiya News: जिले में लगातार हो रही रुक-रुककर बारिश ने एक ओर जहां उमसभरी गर्मी से राहत दिलाई है, वहीं दूसरी ओर लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। शहर से लेकर कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक कई स्थानों पर जलभराव, कीचड़ और टूटी सड़कों ने आवागमन मुश्किल कर दिया है। बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई तो मोहल्लों में पानी भरने से लोगों को घरों से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नगर के कई निचले इलाकों, प्रमुख चौराहों और संपर्क मार्गों पर बारिश का पानी जमा हो गया। जल निकासी की व्यवस्था कमजोर होने के कारण घंटों तक पानी नहीं उतर सका।

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दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ी। कई स्थानों पर सड़क और गड्ढे में फर्क करना मुश्किल हो गया, जिससे फिसलने और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया।ग्रामीण क्षेत्रों में भी कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों, किसानों और ग्रामीणों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि धान, बाजरा और अन्य खरीफ फसलों के लिए यह बारिश लाभदायक साबित हो रही है, लेकिन लगातार वर्षा होने से निचले खेतों में पानी भरने की आशंका भी बढ़ गई है। बारिश का असर बाजारों पर भी दिखाई दिया। कई दुकानदारों ने बताया कि दिनभर रुक-रुककर बारिश होने से ग्राहकों की संख्या कम रही। वहीं बिजली आपूर्ति भी कई क्षेत्रों में बाधित रही। तेज हवा और बारिश के कारण कुछ स्थानों पर बिजली लाइन में फाल्ट आने से लोगों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग ने अगले एक-दो दिन तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन ने नगर निकायों और संबंधित विभागों को जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। लोगों से भी अनावश्यक यात्रा से बचने और जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की गई है।

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