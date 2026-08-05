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Auraiya News: औरैया में लगातार बारिश में इंटर कॉलेज के जर्जर कमरे की छत ढही, बड़ा हादसा टला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: लगातार बारिश के बीच बरकी टोला स्थित श्री राधा बल्लभ इंटर कॉलेज के जर्जर भवन का एक कंडम कमरा ढह गया। घटना के समय किसी भी छात्र या कर्मचारी की मौजूदगी नहीं थी। स्थानीय लोग भवन के पुराना होने और जर्जर स्थिति के कारण नए भवन के निर्माण की मांग कर रहे हैं। प्रधानाचार्य ने घटना की जानकारी दी।

Auraiya News: औरैया में लगातार बारिश में इंटर कॉलेज के जर्जर कमरे की छत ढही, बड़ा हादसा टला

Auraiya News: फफूंद, संवाददाता। लगातार हो रही बारिश के बीच नगर के बरकी टोला स्थित करीब 75 वर्ष पुराने श्री राधा बल्लभ इंटर कॉलेज के जर्जर भवन का एक कंडम कमरा बुधवार रात भरभराकर ढह गया। गनीमत रही कि घटना के समय विद्यालय में कोई छात्र, शिक्षक या कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। बताया गया कि लगातार बारिश के कारण कमजोर हो चुके भवन के पिछले हिस्से का कंडम कमरा अचानक धराशायी हो गया। छत गिरने के साथ ही आसपास की दीवारों में भी गहरी दरारें आ गईं, जिससे भवन के अन्य हिस्सों की मजबूती को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और क्षतिग्रस्त भवन का जायजा लिया।

स्थानीय लोगों की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि विद्यालय का भवन काफी पुराना और जर्जर हो चुका है। लगातार बारिश के कारण इसकी स्थिति और अधिक खराब हो गई है। उन्होंने मांग की कि जिन कमरों की दीवारें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, उन्हें तत्काल गिराकर नए भवन का निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।

प्रधानाचार्य की प्रतिक्रिया

विद्यालय के प्रधानाचार्य हरीश सक्सेना ने बताया कि जिस कमरे की छत गिरी है, उसे पहले ही कंडम घोषित किया जा चुका था और उसमें लंबे समय से कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही थीं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही मलबा हटवाकर क्षतिग्रस्त हिस्से को सुरक्षित कराया जाएगा तथा उच्चाधिकारियों को भी इसकी सूचना भेजी जा रही है।

भवन सुरक्षा पर सवाल

लगातार हो रही बारिश के बीच जर्जर शैक्षणिक भवन का हिस्सा गिरने की घटना ने पुराने सरकारी और सहायता प्राप्त भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने ऐसे भवनों का सर्वे कर समय रहते आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

सामान्य प्रश्न

क्या घटना के समय विद्यालय में कोई था?
गनीमत रही कि घटना के समय विद्यालय में कोई छात्र, शिक्षक या कर्मचारी मौजूद नहीं था।
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