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Auraiya News: भारी वाहनों पर रोक के लिए जमौली-दिबियापुर मार्ग पर लगाए गए पाइप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: भारी वाहनों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त सड़कों को बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कंचौसी-जमौली-दिबियापुर मार्ग पर पाइप लगाकर बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इससे सड़क की मरम्मत का असर बना रहेगा और राहगीरों को बेहतर आवागमन मिलेगा। ग्रामीणों ने इस कदम की सराहना की है।

Auraiya News: भारी वाहनों पर रोक के लिए जमौली-दिबियापुर मार्ग पर लगाए गए पाइप

Auraiya News: भारी वाहनों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त हो रही सड़कों को बचाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने कंचौसी-जमौली-दिबियापुर कैनाल पटरी मार्ग पर ब्रह्मदेव मंदिर के पास पाइप लगाकर बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। विभाग का उद्देश्य हाल ही में मरम्मत कराए गए मार्ग को दोबारा क्षतिग्रस्त होने से बचाना है। ग्रामीणों के अनुसार भारी वाहनों के लगातार आवागमन से सड़क जगह-जगह टूट गई थी और बड़े-बड़े गड्ढे बन जाने से राहगीरों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। शिकायतों के बाद विभाग ने पहले सड़क की मरम्मत कराई और अब मार्ग पर पाइप लगाकर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी है।

इससे पहले लोक निर्माण विभाग कंचौसी-ककोर प्लास्टिक सिटी मार्ग पर भी हाइट गेज लगाकर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा चुका है। ग्रामीणों ने विभाग की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि भारी वाहनों की आवाजाही बंद होने से सड़क लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी और आम लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।

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