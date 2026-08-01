Auraiya News: बिजली कनेक्शन और मारपीट के मामलों पर उठे सवाल
Auraiya News: शनिवार को तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जहां लोगों ने बिजली कनेक्शन और मारपीट की शिकायतें दर्ज कराईं। अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक ने शिकायतों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। कुल 109 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से छह का निपटारा मौके पर ही किया गया।
Auraiya News: बिजली कनेक्शन न मिलने, मारपीट के मामलों में कार्रवाई न होने समेत विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों को लेकर शनिवार को तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादी पहुंचे। अपर जिलाधिकारी अविनाश चंद्र मौर्य और अपर पुलिस अधीक्षक ने शिकायतों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। समाधान दिवस में आजाद नगर निवासी अहिबरन सिंह ने विद्युत विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप था कि घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने के साथ निर्धारित शुल्क भी जमा कर दिया गया, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। वहीं ग्राम मौहारी निवासी मनोज कुमार ने शिकायत करते हुए बताया कि उनके पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया था।
आरोप है कि शिकायत के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 109 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से छह का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए अधिकारियों ने शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान उपजिलाधिकारी निखिल राजपूत, तहसीलदार अविनाश वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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