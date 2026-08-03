Auraiya News: तकनीकी खराबी से पांच घंटे गुल रही बिजली, उमस में बेहाल रहे उपभोक्ता
Auraiya News: सोमवार को कंचौसी और आसपास के गाँवों में उमस भरी गर्मी में पांच घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। उपकेंद्र में तकनीकी खराबी के कारण बिजली गुल हो गई। सुबह 11 बजे आपूर्ति बहाल की गई, लेकिन कुछ समय बाद फिर से समस्या आई। अंततः दोपहर 12 बजे बिजली सामान्य हो गई।
Auraiya News: उमस भरी गर्मी के बीच सोमवार को कंचौसी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब पांच घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उपकेंद्र की मशीन में तकनीकी खराबी आने के कारण सुबह से ही बिजली गुल रही। बिजली न होने से घरों में पंखे और कूलर बंद रहे, जिससे लोग उमस से बेहाल रहे। जानकारी के अनुसार, बिहारीपुर उपकेंद्र में सोमवार सुबह करीब छह बजे मशीन में तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते कंचौसी नगर समेत आसपास के गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सूचना मिलते ही बिजली विभाग की टीम ने मरम्मत कार्य शुरू किया।
करीब सुबह 11 बजे मशीन की खराबी दूर कर आपूर्ति बहाल की गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर तकनीकी दिक्कत आने से बिजली दोबारा बाधित हो गई।बिजली कर्मियों ने दोबारा मरम्मत कर दोपहर करीब 12 बजे के बाद आपूर्ति सामान्य की। लंबे समय तक बिजली न रहने से घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ दुकानदारों और किसानों को भी परेशानी उठानी पड़ी। अवर अभियंता (जेई) सतीश जायसवाल ने बताया कि उपकेंद्र की मशीन में तकनीकी खराबी आने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई थी। खराबी दूर कर दी गई है और अब बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से संचालित की जा रही है।
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