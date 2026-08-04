Auraiya News: पेड़ गिरने से टूटी 11 हजार केवी लाइन, एक दर्जन गांवों की बिजली नौ घंटे ठप

Auraiya News: अछल्दा क्षेत्र के नदुपुर विद्युत उपकेंद्र से संचालित 11 हजार केवी लाइन पर मंगलवार तड़के पेड़ गिरने से एक दर्जन से अधिक गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सुबह करीब 3:30 बजे हुए ब्रेकडाउन के बाद करीब नौ घंटे तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी, जिससे उमस भरी गर्मी में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, तेहराजपुर गांव के पास 11 हजार केवी की मुख्य विद्युत लाइन पर अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से बिजली के तार टूटकर नीचे गिर गए और पूरी लाइन बंद हो गई। इसके चलते नदुपुर विद्युत उपकेंद्र से जुड़े एक दर्जन से अधिक गांवों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई।

बिजली न रहने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित रही। वहीं बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कामकाज और छोटे कारोबार भी प्रभावित हुए। लगातार कई घंटे तक बिजली गुल रहने से ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना था कि उमस भरी गर्मी के बीच लंबे समय तक बिजली न रहने से परेशानी कई गुना बढ़ गई। सूचना मिलते ही विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पेड़ हटाने के साथ क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत शुरू कर दी। विभागीय कर्मचारी युद्धस्तर पर काम में जुटे रहे, ताकि जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति बहाल की जा सके। लाइनमैन जयसिंह यादव ने बताया कि पेड़ गिरने से 11 हजार केवी लाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। मरम्मत कार्य तेजी से कराया जा रहा है। लाइन दुरुस्त होते ही सभी प्रभावित गांवों की बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।