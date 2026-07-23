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Auraiya News: अजीतमल कोतवाली में बड़ा फेरबदल, विनोद कुमार बने नए प्रभारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने अजीतमल और सहायल थानों के प्रभारी बदल दिए हैं। अजीतमल में एक हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। नए थाना प्रभारियों से अपराध नियंत्रण और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की गई है। यह बदलाव कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किया गया है।

Auraiya News: अजीतमल कोतवाली में बड़ा फेरबदल, विनोद कुमार बने नए प्रभारी

Auraiya News: पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अजीतमल और सहायल थानों के प्रभारियों का तबादला कर दिया है। इसके साथ ही अजीतमल कोतवाली में तैनात एक हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सहायल थाना प्रभारी विनोद कुमार को अजीतमल कोतवाली का नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं अजीतमल कोतवाली प्रभारी रमेश सिंह को स्थानांतरित कर सहायल थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अजीतमल कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल महेश गुप्ता को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस विभाग का कहना है कि यह प्रशासनिक फेरबदल कानून व्यवस्था को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने और पुलिसिंग को प्रभावी करने के उद्देश्य से किया गया है।

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नए थाना प्रभारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की गई है।

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