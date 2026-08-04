Auraiya News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, दो युवक व एक महिला पर मुकदमा
Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने दो युवकों और एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी को एक युवक और उसके साथियों ने लेकर गए थे। पुलिस किशोरी की तलाश कर रही है।
Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों और एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस किशोरी की तलाश में जुटी है। पीड़िता की मां ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 जुलाई की शाम उसकी 16 वर्षीय पुत्री को निगड़ा निवासी सुमित पुत्र हरिकिशन अपने साथी अमित तथा एक महिला की मदद से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि किशोरी घर में रखे तीन हजार रुपये भी अपने साथ ले गई।पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और किशोरी की बरामदगी के लिए पुलिस संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किशोरी की तलाश के साथ-साथ मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।