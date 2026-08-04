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Auraiya News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, दो युवक व एक महिला पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने दो युवकों और एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता की मां ने बताया कि उनकी बेटी को एक युवक और उसके साथियों ने लेकर गए थे। पुलिस किशोरी की तलाश कर रही है।

Auraiya News: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, दो युवक व एक महिला पर मुकदमा

Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों और एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस किशोरी की तलाश में जुटी है। पीड़िता की मां ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 29 जुलाई की शाम उसकी 16 वर्षीय पुत्री को निगड़ा निवासी सुमित पुत्र हरिकिशन अपने साथी अमित तथा एक महिला की मदद से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि किशोरी घर में रखे तीन हजार रुपये भी अपने साथ ले गई।पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है और किशोरी की बरामदगी के लिए पुलिस संभावित स्थानों पर तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किशोरी की तलाश के साथ-साथ मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

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