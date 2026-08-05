Auraiya News: अवैध स्लीपर बस स्टैंड पर पुलिस का शिकंजा, 18 हजार का चालान, एजेंट फरार
Auraiya News: बेला चौराहे पर लंबे समय से अवैध स्लीपर बस स्टैंड के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। अवैध टिकट बुकिंग काउंटर हटाए गए और सामग्री जब्त की गई। पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाली बस पर 18 हजार रुपये का चालान भी किया। स्थानीय लोगों ने नियमित निगरानी और स्थायी कार्रवाई की मांग की है।
Auraiya News: बेला चौराहे पर लंबे समय से जाम और अव्यवस्था का कारण बने अवैध स्लीपर बस स्टैंड के खिलाफ मंगलवार शाम पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान अवैध टिकट बुकिंग काउंटर हटवाए गए, बोर्ड और मेज जब्त कर थाने भेज दिए गए। पुलिस की कार्रवाई की सूचना मिलते ही टिकट बुकिंग करने वाले एजेंट मौके से फरार हो गए। अभियान के दौरान एक स्लीपर बस का यातायात नियमों के उल्लंघन पर 18 हजार रुपये का चालान भी किया गया। बेला चौराहे पर लंबे समय से विभिन्न निजी स्लीपर बसों के अवैध ठहराव और सड़क किनारे टिकट बुकिंग के कारण आए दिन जाम की समस्या बनी रहती थी।
बसों के बीच सड़क पर रुकने से यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने मंगलवार शाम अभियान चलाकर अवैध बस स्टैंड पर कार्रवाई की। अभियान के दौरान पुलिस ने टिकट बुकिंग के लिए लगाए गए बोर्ड, मेज और अन्य सामान जब्त कर लिया। कार्रवाई की भनक लगते ही एजेंट मौके से भाग निकले। वहीं कई स्लीपर बस संचालकों ने भी पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए बेला चौराहे तक आने के बजाय पहले ही यात्रियों को उतारना और बसें रोकना शुरू कर दिया। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने किया। उनके साथ कस्बा इंचार्ज ब्रजभूषण तिवारी, आरक्षी विशाल तंवर और अंकुश सहित पुलिस बल मौजूद रहा। पुलिस ने मौके पर एक स्लीपर बस का 18 हजार रुपये का चालान भी किया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात पुलिस टीम के लौटने के बाद कुछ स्लीपर बसों का संचालन फिर शुरू हो गया। ऐसे में लोगों ने स्थायी कार्रवाई और नियमित निगरानी की मांग की है, ताकि चौराहे पर जाम की समस्या से स्थायी राहत मिल सके। थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने कहा कि बेला चौराहे पर किसी भी कीमत पर अवैध बस स्टैंड संचालित नहीं होने दिया जाएगा। अवैध संचालन में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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