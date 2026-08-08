Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Auraiya News: थाना दिवस में आईं छह शिकायतें, एक का मौके पर निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

Auraiya News: कोतवाली अजीतमल में शनिवार को आयोजित थाना दिवस में तहसीलदार अविनाश वर्मा और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने छह शिकायतें सुनीं। इनमें से एक का निस्तारण मौके पर किया गया। अन्य शिकायतें, जैसे जमीन कब्जे और मारपीट, के लिए जांच का आदेश दिया गया।

Auraiya News: थाना दिवस में आईं छह शिकायतें, एक का मौके पर निस्तारण

Auraiya News: कोतवाली अजीतमल में शनिवार को आयोजित थाना दिवस में तहसीलदार अविनाश वर्मा और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। थाना दिवस में कुल छह शिकायतें आईं। इनमें एक शिकायत का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि शेष के निस्तारण के लिए पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर जाने के निर्देश दिए गए। गढ़ा आजाद नगर निवासी भगवान जी ने पड़ोसियों पर जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। बरुआई निवासी नेत्रपाल सिंह ने नामजद लोगों पर अवैध अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। भूरेपुर निवासी सुरेश कुमार ने भी जमीन पर कब्जे से संबंधित शिकायत अधिकारियों के सामने रखी।

वहीं बड़ेरा निवासी अमन कुमारी ने गांव की मालती देवी पर उनके और पति के साथ मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। तहसीलदार ने लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित चौकी प्रभारियों को लेखपाल के साथ मौके पर जाकर जांच करने और नियमानुसार समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Land Dispute

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।