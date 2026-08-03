Auraiya News: डीआईजी ने दलेल नगर में की शांति समिति की बैठक, सौहार्द से चहल्लुम मनाने की अपील
Auraiya News: चहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए पुलिस उपमहानिरीक्षक यमुना प्रसाद ने दलेल नगर में मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक की। उन्होंने भाईचारे और शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील की और अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक प्रबंधों की जानकारी भी दी।
Auraiya News: आगामी चहल्लुम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सोमवार को पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) कानपुर परिक्षेत्र यमुना प्रसाद ने दलेल नगर पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने भाईचारे और आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया। मुरादगंज चौकी क्षेत्र के दलेल नगर में आयोजित बैठक में डीआईजी के साथ पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती एवं अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा भी मौजूद रहे। डीआईजी ने कहा कि त्योहार सामाजिक एकता और आपसी सद्भाव के प्रतीक होते हैं।
सभी लोग मिल-जुलकर पर्व मनाएं और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने भरोसा दिलाया कि त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। डीआईजी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य सभी समुदायों के लोगों को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने उपस्थित लोगों से शांति, सद्भाव और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। डीआईजी यमुना प्रसाद ने बताया कि चहल्लुम पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा।
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