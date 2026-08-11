Auraiya News: वंदे मातरम् और भारत माता के जयघोष से गूंजा दिबियापुर
Auraiya News: स्वतंत्रता दिवस से पूर्व, दिबियापुर में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रध्वज लेकर देशभक्ति के नारे लगाए और वीरांगना अवंती बाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पूर्व मंत्री और भाजपा के कई नेता भी मौजूद थे। यह कार्यक्रम देशभक्ति से सराबोर था।
Auraiya News: स्वतंत्रता दिवस से पहले मंगलवार को दिबियापुर की फिजाओं में वंदे मातरम् और भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। भाजपा की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा में कार्यकर्ता हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शामिल हुए। डीजे पर बजते देशभक्ति गीतों और ढोल की धुन के बीच यात्रा जिस मार्ग से गुजरी, वहां राष्ट्रभक्ति का माहौल नजर आया। तिरंगा यात्रा नारायणी मंडपम से शुरू हुई। पूर्व मंत्री लाखन सिंह राजपूत, नगर पंचायत अध्यक्ष राघव मिश्रा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमरचंद राठौर, पूर्व महामंत्री शिव सिंह भारती, इंद्रपाल सिंह पाल, महासचिव मनु राजपूत और मंडल अध्यक्ष सर्वेंद्र भदौरिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए।
हाथों में तिरंगा लेकर कार्यकर्ता वंदे मातरम् और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। यात्रा दुर्गा मंदिर तिराहा होते हुए थाना तिराहा स्थित वीरांगना अवंती बाई पार्क पहुंची। यहां वीरांगना अवंती बाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके साथ यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में किसान मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री अवधेश शुक्ला, पूर्व जिला महासचिव कौशल राजपूत, अनुराग दीक्षित, सभासद सौरभ राजपूत, मंडल उपाध्यक्ष अंकित दुबे, हरिओम राजपूत और राजा भदौरिया आदि मौजूद रहे।
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