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Auraiya News: हाईटगेज में फंसा भूसा लदा ट्रैक्टर, नहर पुल पर 15 मिनट लगा जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: अछल्दा-बिधूना मार्ग पर एक ओवरलोड ट्रैक्टर पुल के हाईगेज में फंस गया, जिससे 15 मिनट तक यातायात बाधित रहा। ट्रैक्टर को निकाले जाने के लिए भूसा उतारना पड़ा। स्थानीय लोग ओवरलोड वाहनों के कारण अक्सर जाम की स्थिति का सामना कर रहे हैं और प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।

Auraiya News: हाईटगेज में फंसा भूसा लदा ट्रैक्टर, नहर पुल पर 15 मिनट लगा जाम

Auraiya News: अछल्दा-बिधूना मार्ग स्थित नहर पुल पर गुरुवार दोपहर भूसा लदा एक ओवरलोड ट्रैक्टर हाईगेज में फंस गया। इससे पुल के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब 15 मिनट तक यातायात बाधित रहा। बाद में भूसा उतारकर ट्रैक्टर को हाईगेज के नीचे से निकाला गया, तब जाकर आवागमन सामान्य हो सका। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, फफूंद की ओर से भूसा लादकर आ रहा ट्रैक्टर दोपहर करीब 3:50 बजे नहर पुल पर लगे हाईगेज के नीचे से गुजरने का प्रयास कर रहा था। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रैक्टर हाईगेज में अटक गया। देखते ही देखते पुल के दोनों ओर दोपहिया, चारपहिया और अन्य वाहनों की लंबी कतार लग गई।

जाम खुलवाने के लिए चालक ने ट्रैक्टर से भूसे की कई बोरियां नीचे उतारीं, जिससे वाहन की ऊंचाई कम हुई। इसके बाद सावधानीपूर्वक ट्रैक्टर को हाईगेज के नीचे से निकाला गया। करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद यातायात फिर से सुचारु हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर पुल पर ओवरलोड और अधिक ऊंचाई वाले वाहन अक्सर हाईगेज में फंस जाते हैं, जिससे आए दिन जाम की स्थिति बनती है। लोगों ने प्रशासन से ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी कार्रवाई करने और समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है।

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