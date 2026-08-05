Auraiya News: विपिन कुमार अवस्थी बने जूनियर शिक्षक संघ के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष
Auraiya News: जूनियर शिक्षक संघ, औरैया की जिला कार्यकारिणी में विपिन कुमार अवस्थी को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह निर्णय बैठक में लिया गया जब निवर्तमान जिलाध्यक्ष अखिलेश चतुर्वेदी ने स्वास्थ्य कारणों से अपनी असमर्थता जताई। बैठक में शिक्षकों ने विपिन का स्वागत किया और उनकी नेतृत्व क्षमता पर विश्वास जताया।
Auraiya News: जूनियर शिक्षक संघ, औरैया की जिला कार्यकारिणी में बदलाव करते हुए विपिन कुमार अवस्थी को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह निर्णय बुधवार को आयोजित बैठक में प्रदेश, जिला एवं ब्लॉक पदाधिकारियों की सहमति से लिया गया। बैठक में निवर्तमान जिलाध्यक्ष अखिलेश चतुर्वेदी ने स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में असमर्थता जताई। इसके बाद उपस्थित पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से विपिन कुमार अवस्थी को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। नई जिम्मेदारी मिलने पर शिक्षकों ने विपिन कुमार अवस्थी का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी। शिक्षक नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएंगे।
कार्यभार ग्रहण करने के बाद विपिन कुमार अवस्थी ने कहा कि शिक्षकों के सम्मान और हितों की रक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बेहतर शैक्षिक वातावरण बनाने के साथ-साथ वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन, स्थानांतरण तथा शिक्षकों की अन्य लंबित समस्याओं को लेकर शासन-प्रशासन से लगातार संवाद किया जाएगा। उन्होंने सभी शिक्षक साथियों से संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। बैठक में मंडलीय उपाध्यक्ष लोकेश शुक्ला, आशीष मिश्रा, जिला महामंत्री हरिवंश राजपूत, जिला मंत्री ज्ञान प्रकाश, जिला उपाध्यक्ष कुलदीप चतुर्वेदी एवं यश प्रताप सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष औरैया नवीन चतुर्वेदी, ब्लॉक मंत्री औरैया मोहम्मद जावेद, ब्लॉक अध्यक्ष अजीतमल श्याम सुंदर, ब्लॉक अध्यक्ष भाग्यनगर जसवीर सिंह राजपूत, ब्लॉक मंत्री भाग्यनगर मनोज पांडेय, ब्लॉक अध्यक्ष सहार संतोष राजपूत, कमलेश कुमार, मोहम्मद नसीम, के.के. भारती सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री हरिवंश राजपूत ने किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।