Auraiya News: जमीन पर कब्जे की शिकायतों पर डीएम सख्त, पुलिस-राजस्व टीम करेगी मौके पर जांच

Auraiya News: कहीं जमीन पर कब्जे की शिकायत तो कहीं भूमि विवाद में कार्रवाई न होने की फरियाद। शनिवार को बिधूना कोतवाली में आयोजित समाधान दिवस में पहुंचे फरियादियों की ऐसी शिकायतों पर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति देखने और दोनों पक्षों को सुनकर विवाद का स्थायी समाधान कराने के निर्देश दिए। साफ कहा कि शिकायतों का केवल कागजों पर निस्तारण कर औपचारिकता पूरी न की जाए। जिलाधिकारी बृजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने समाधान दिवस में दूर-दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान भूमि विवाद और अवैध कब्जे से संबंधित शिकायतें भी सामने आईं।

डीएम ने शिकायतकर्ताओं से आवेदन लेकर उनसे पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद संबंधित हल्का प्रभारी और लेखपाल को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि जमीन से जुड़े विवादों में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम संयुक्त रूप से मौके पर जाए। शिकायतकर्ता के साथ दूसरे पक्ष की बात भी सुनी जाए। मौके की वास्तविक स्थिति और अभिलेखों की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाए, जिससे एक ही शिकायत लेकर फरियादी को बार-बार थाना और तहसील के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण की जानकारी फरियादी को भी देने के निर्देश दिए। कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शिकायत का समाधान केवल अभिलेखों तक सीमित न रहे। निर्धारित समय में प्रभावी कार्रवाई हो और जहां संभव हो, विवाद का स्थायी समाधान कराया जाए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने भी पुलिस से संबंधित शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। समाधान दिवस में क्षेत्राधिकारी बिधूना, संबंधित थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी, लेखपाल और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।