Auraiya News: हाईवे किनारे अवैध पार्किंग दे रही हादसों को दावत

Auraiya News: शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे और सर्विस रोड के किनारे वाहनों की अवैध पार्किंग सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है। जगह-जगह भारी वाहन खड़े किए जाने से सड़क का बड़ा हिस्सा घिर जाता है। इससे गुजरने वाले वाहन चालकों को खड़े वाहनों को ओवरटेक कर निकलना पड़ता है। ऐसे में पीछे से तेज रफ्तार से आने वाले वाहनों की चपेट में आने का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समस्या लंबे समय से बनी होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कानपुर-इटावा नेशनल हाईवे पर औरैया शहर के आसपास कई स्थानों पर सड़क और सर्विस रोड के किनारे भारी वाहन खड़े दिखाई देते हैं।

कई जगह स्थिति ऐसी है कि सड़क किनारे का हिस्सा पार्किंग स्थल जैसा नजर आता है। इससे सर्विस रोड पर चलने वाले दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को सबसे अधिक परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क किनारे वाहन खड़े होने के कारण सामने से आने वाला यातायात भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। बाइक सवारों को खड़े भारी वाहनों के बगल से निकलने के लिए मुख्य सड़क की तरफ जाना पड़ता है। इस दौरान पीछे से तेज गति से आने वाले वाहन दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। पूर्व में हाईवे और सर्विस रोड पर खड़े वाहनों के आसपास दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए पुलिस अभियान चलाती है, लेकिन हाईवे और सर्विस रोड को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमित कार्रवाई नहीं होने से समस्या लगातार बढ़ रही है। सड़क किनारे दुकानों और प्रतिष्ठानों के सामने भी वाहन खड़े किए जाने से कई स्थानों पर रास्ता संकरा हो जाता है। शहर के लोगों ने यातायात पुलिस और संबंधित विभाग से हाईवे तथा सर्विस रोड पर अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटवाने के लिए नियमित अभियान चलाने की मांग की है। साथ ही नियमों का उल्लंघन कर सड़क पर वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है, ताकि हादसों की आशंका कम की जा सके।