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Auraiya News: अज्ञात वाहन की टक्कर से फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय गंभीर घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने

Auraiya News: अज्ञात वाहन की टक्कर से फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय गंभीर घायल

Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अजीतमल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार बाबरपुर कस्बे के शास्त्री नगर निवासी 25 वर्षीय प्रवेश पुत्र प्रेमशंकर शुक्रवार सुबह बाबरपुर-भटा रोड स्थित फ्लिपकार्ट कार्यालय से पार्सल लेकर बाइक से भीखेपुर क्षेत्र में डिलीवरी करने जा रहे थे। जैसे ही वह नेशनल हाईवे पर अमिलिया ओवरब्रिज के पास पहुंचे, तभी पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

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टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए सीएचसी अजीतमल भेजा। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है।प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हुआ है। मामले की जांच कर वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

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