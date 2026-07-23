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Auraiya News: शौचालय गिराकर महिला व बेटी को पीटा, चार पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: थाना क्षेत्र के गांव बरकसी में ग्राम पंचायत की ओर से बने शौचालय को गिराने, महिला और उसकी बेटी से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में

Auraiya News: शौचालय गिराकर महिला व बेटी को पीटा, चार पर मुकदमा दर्ज

Auraiya News: थाना क्षेत्र के गांव बरकसी में ग्राम पंचायत की ओर से बने शौचालय को गिराने, महिला और उसकी बेटी से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने चार नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। गांव निवासी शिवदेवी पत्नी स्व. ईश्वर दयाल शुक्ला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि ग्राम पंचायत की ओर से उनकी भूमि पर शौचालय का निर्माण कराया गया था। आरोप है कि सोमवार शाम करीब चार बजे शारला देवी, विजय उर्फ आनंद, गौरव और राजेश दुबे समेत अन्य लोग उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए शौचालय ढहा दिया।

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विरोध करने पर आरोपितों ने शिवदेवी और उनकी पुत्री किरण को लाठी-डंडों से पीटा, जिससे किरण के सिर, हाथ और कंधे में चोटें आईं।शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे गांव निवासी संतोष शुक्ला के साथ भी मारपीट की गई। पीड़िता का आरोप है कि विपक्षी उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक ललितेश नारायण त्रिपाठी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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