Auraiya News: अटल आश्रय के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी
Auraiya News: इटावा रोड पर अटल आश्रय के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस रात 11:30 बजे मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल ले गई, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की पहचान करने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन उसकी मृत्यु के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चलेगा।
Auraiya News: सदर कोतवाली क्षेत्र में इटावा रोड स्थित अटल आश्रय के पास बुधवार देर रात एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को जिला संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मृतक की शिनाख्त कराने का प्रयास कर रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार, बुधवार रात करीब 11:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि अटल आश्रय के पास एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा है। सूचना मिलते ही निझाई चौकी प्रभारी राम मनोज दुबे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने युवक को तत्काल जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर मृतक की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन देर रात तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। प्रथम दृष्टया पुलिस युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं मान रही है। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। साथ ही मृतक की पहचान कराने के प्रयास भी जारी हैं।
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