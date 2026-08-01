Auraiya News: दो बाइकों की भिड़ंत में मां-बेटा घायल, महिला की हालत गंभीर

Auraiya News: दो बाइकों की भिड़ंत में मां-बेटा घायल, महिला की हालत गंभीर
Auraiya News: शनिवार सुबह गपकापुर पुलिया के पास दो बाइकों की भिड़ंत में एक मां और उसका बेटा घायल हो गए। दूसरी बाइक का चालक घटनास्थल से फरार हो गया। गंभीर घायल गीता देवी को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भेजा गया, जबकि गोपाल बाबू का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है।
Auraiya News: थाना क्षेत्र के गपकापुर पुलिया के पास शनिवार सुबह दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में मां-बेटा घायल हो गए। हादसे के बाद दूसरी बाइक का चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार मेहंदीपुर महेवा निवासी गोपाल बाबू पुत्र मनोज कुमार अपनी मां गीता देवी पत्नी मनोज कुमार के साथ बाइक से कमारा स्थित अपनी मामी के घर जा रहे थे। सुबह करीब 11:45 बजे गपकापुर पुलिया के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक बाइक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद दूसरा बाइक चालक मौके से फरार हो गया। हादसे में मां-बेटा दोनों घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने 108 एंबुलेंस की मदद से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा पहुंचाया। वहां डॉ. गौरव ने प्राथमिक उपचार किया। जांच के बाद गीता देवी की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि गोपाल बाबू का उपचार सीएचसी में किया गया। पुलिस मामले की जानकारी जुटाने के साथ फरार बाइक चालक की तलाश कर रही है।
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