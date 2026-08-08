Auraiya News: एक माह से लापता किशोर को पुलिस ने सकुशल बरामद किया
Auraiya News: करीब एक माह से घर से लापता 16 वर्षीय किशोर को कोतवाली पुलिस ने शनिवार को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने उसके परिजनों को जानकारी दी और आवश्यक कार्रवाई के बाद किशोर को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घर से लापता होने की सूचना 9 जुलाई को दी गई थी।
Auraiya News: करीब एक माह से घर से लापता 16 वर्षीय किशोर को कोतवाली पुलिस ने शनिवार को सकुशल बरामद कर लिया। आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद किशोर को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बेटे के सकुशल मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने नौ जुलाई को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसका करीब 16 वर्षीय बेटा घर से बिना बताए कहीं चला गया है। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोर की तलाश के लिए टीम गठित की थी।
पुलिस टीम लगातार किशोर की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में शनिवार को पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ और आवश्यक कार्रवाई के बाद किशोर को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
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