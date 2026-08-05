Auraiya News: औरैया में सभासद के गायब होने से सनसनी
Auraiya News: दिबियापुर नगर पंचायत के वार्ड नेहरू नगर के सभासद राजेश कुमार बुधवार सुबह अचानक गायब हो गए। परिवार ने पूरे दिन उन्हें खोजा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थक जाने के बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। राजेश कुमार सुबह सब्जी खरीदने के लिए मंडी गए थे, लेकिन लौटकर नहीं आए।
Auraiya News: दिबियापुर। नगर पंचायत दिबियापुर के वार्ड नेहरू नगर के सभासद राजेश कुमार के बुधवार सुबह अचानक गायब हो जाने से नगर में सनसनी फैल गई। परिजनों ने पूरे दिन खोजबीन की पर कहीं कोई सुराग नहीं लगा। थक हारकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। देर रात तक सभासद का कोई सुराग नहीं लग सका। नेहरू नगर के सभासद राजेश कुमार औरैया रोड पर दुर्गा मंदिर तिराहे के निकट सब्जी की दुकान संचालित करते हैं। रोज की तरह बुधवार सुबह 5:00 बजे वह घर से सब्जी की खरीदारी करने के लिए मंडी समिति परिसर स्थित थोक मंडी गए थे। सुबह 9:00 बजे तक जब भी मंडी से नहीं लौटे तो परिजनों ने फोन लगाया।
फोन स्विच ऑफ था, इंतजार के बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की पर देर शाम तक कहीं कोई सुराग नहीं लगा।
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