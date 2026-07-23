Auraiya News: दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल असेसमेंट शिविर, 14 के बने यूडीआईडी कार्ड
Auraiya News: समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल असेसमेंट शिविर का आयोजन बीआरसी अजीतमल में हुआ, जिसमें 42 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 14 बच्चों के यूडीआईडी कार्ड बने, और एक बच्चे को एक्स-रे के लिए रेफर किया गया। अगले शिविर का आयोजन 25 जुलाई को होगा।
Auraiya News: समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत समेकित शिक्षा योजना के तहत गुरुवार को बीआरसी अजीतमल में परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए मेडिकल असेसमेंट शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 42 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिनमें 14 बच्चों के यूडीआईडी कार्ड बनाए गए। एक बच्चे को एक्स-रे जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजीतमल रेफर किया गया।
आयोजन की देखरेख
शिविर का आयोजन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में तथा जिला समन्वयक समेकित शिक्षा कुलदीप सचान की मौजूदगी में हुआ। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित जिला दिव्यांग बोर्ड के सदस्य डॉ. मृत्युञ्जय हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉ. साउद अहमद नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा डॉ. मनोज कुमार नाक, कान एवं गला रोग विशेषज्ञ ने बच्चों का चिकित्सकीय परीक्षण किया।
सरकारी लाभ
जिला समन्वयक कुलदीप सचान ने बताया कि यूडीआईडी कार्ड बनने के बाद दिव्यांग बच्चों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। दिव्यांग बालिकाओं को प्रतिवर्ष दो हजार रुपये की छात्रवृत्ति तथा विद्यालय आने-जाने में असमर्थ अति गंभीर दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को छह हजार रुपये प्रतिवर्ष एस्कॉर्ट भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
अगले शिविर की जानकारी
उन्होंने बताया कि अगला मेडिकल असेसमेंट शिविर 25 जुलाई को बीआरसी बिधूना में आयोजित किया जाएगा। शिविर के सफल संचालन में स्पेशल एजुकेटर निखिल कटियार, मुकेश शुक्ला, अतुल कुमार सिंह, उमेश कुमार, शिशुपाल सिंह, महेंद्र पाल सिंह, हरेकृष्ण गुप्ता, नरेंद्र कुमार, सुबोध साह सहित बीआरसी अजीतमल के अमन, शिवम, रवि, शशांक, वीरेंद्र, महेंद्र और विशाल ने सहयोग किया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।