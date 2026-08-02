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Auraiya News: सावन का पहला सोमवार आज, उमड़ेगा शिवभक्तों का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: - देवकली समेत सभी शिवालयों में चाक-चौबंद इंतजाम- डीएम-एसपी ने देवकली मंदिर पहुंचकर सुरक्षा, पार्किंग, साफ-सफाई और यातायात व्यवस्था का लिया जायजा- रविव

Auraiya News: सावन का पहला सोमवार आज, उमड़ेगा शिवभक्तों का सैलाब

Auraiya News: औरैया, संवाददाता। श्रावण मास के पहले सोमवार पर सोमवार तड़के से जनपद के देवकली महादेव मंदिर समेत सभी प्रमुख शिवालयों में शिवभक्तों का सैलाब उमड़ेगा। बड़ी संख्या में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, यातायात और दर्शन-पूजन की व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। रविवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने देवकली मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन-पूजन में असुविधा न हो。

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निरीक्षण का विवरण

निरीक्षण के दौरान मंदिर परिसर, बैरिकेडिंग, प्रवेश और निकास मार्ग, पार्किंग, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि जलाभिषेक पूरी तरह पंक्तिबद्ध तरीके से कराया जाए। महिला, वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं को प्राथमिकता देते हुए अलग से सहायता उपलब्ध कराई जाए। ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क, अनुशासित और संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने देवकली महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर जनपदवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रविवार रात आठ बजे से विशेष यातायात योजना लागू कर दी गई है। जनपद में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को विभिन्न मार्गों से डायवर्ट किया जा रहा है, जबकि देवकली मंदिर की ओर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर तक केवल श्रद्धालुओं के वाहन, ऑटो, ई-रिक्शा और छोटे वाहन ही जा सकेंगे। औरैया शहर के अंदर भी भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। यातायात पुलिस, स्थानीय पुलिस, पीएसी तथा होमगार्ड के जवान प्रमुख चौराहों, पार्किंग स्थलों और मंदिर परिसर में तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से भीड़ पर नजर रखी जाएगी। पार्किंग से मंदिर तक पैदल मार्ग निर्धारित किया गया है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। स्वास्थ्य विभाग की टीम, एंबुलेंस और पेयजल की व्यवस्था भी मौके पर उपलब्ध रहेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि निर्धारित मार्गों का पालन करें, पुलिस के निर्देशों का सहयोग करें तथा अफवाहों पर ध्यान न दें। किसी भी समस्या की स्थिति में यातायात नियंत्रण कक्ष और पुलिस हेल्पलाइन से तत्काल संपर्क किया जा सकता है।

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यातायात डायवर्जन

यह रहेगा रूट डायवर्जन

रविवार रात आठ बजे से सोमवार रात्रि तक जालौन, इटावा, कन्नौज, कानपुर देहात और कंचौसी की ओर से आने वाले सभी भारी वाहनों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। देवकली चौराहा और मंगलाकाली (जालौन) चौराहे से मंदिर की ओर भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। औरैया शहर के भीतर किसी भी भारी वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। केवल श्रद्धालुओं के छोटे वाहनों, ऑटो और ई-रिक्शा को अनुमति रहेगी।

श्रद्धालुओं की सुविधा

इनसेटश्रद्धालुओं की सुविधा पर विशेष फोकस

मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग कर प्रवेश और निकास मार्ग अलग-अलग बनाए गए हैं। पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, जहां से श्रद्धालु पैदल मंदिर पहुंचेंगे। महिला, वृद्ध और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष सहायता की व्यवस्था रहेगी। पेयजल, चिकित्सा सुविधा, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें पूरे दिन भीड़ की निगरानी करेंगी, ताकि जलाभिषेक सुचारु और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराया जा सके।

यातायात नियंत्रण

इनसेटयातायात नियंत्रण कक्ष रहेगा सक्रिय

श्रद्धालुओं और वाहन चालकों की सहायता के लिए जनपदीय यातायात नियंत्रण कक्ष पूरे समय सक्रिय रहेगा। यातायात संबंधी जानकारी या किसी भी आपात स्थिति में लोग सीयूजी नंबर 9454402894 और 8081152840 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य यातायात नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 18001801490 पर भी सहायता उपलब्ध रहेगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यात्रा से पहले निर्धारित डायवर्जन की जानकारी लेकर ही घर से निकलें।

प्रशासन का वर्जन

वर्जनपहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।बृजेश कुमार, जिलाधिकारीपूरे मेला क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। श्रद्धालुओं से अपील है कि निर्धारित मार्गों का पालन करें और किसी भी असुविधा की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करें।अभिषेक भारती, पुलिस अधीक्षक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्रावण मास के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं?
श्रावण मास के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं।
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