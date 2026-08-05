Auraiya News: औरैया में ऑटो चलाने के दौरान बिगड़ी तबीयत, मजदूर की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
Auraiya News: भैंसोल गांव के 35 वर्षीय मजदूर मौसम सक्सेना की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पिछले 15 दिन से मजदूरी न मिलने की वजह से वह ऑटो चला रहा था। उसके निधन से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया है। गांव के लोग प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं।
Auraiya News: फफूंद, संवाददाता। थाना क्षेत्र के भैंसोल गांव निवासी 35 वर्षीय एक मजदूर की बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वह पिछले करीब 15 दिनों से मजदूरी न मिलने के कारण ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। उसकी मौत से परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। जानकारी के अनुसार, भैंसोल निवासी 35 वर्षीय मौसम सक्सेना बुधवार सुबह ऑटो लेकर फफूंद आया था। चौराहे पर सवारियां बैठाते समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे घबराहट व बेचैनी महसूस होने लगी। हालत खराब होने पर उसने ऑटो से सवारियों को उतार दिया और किसी तरह घर पहुंचा।
घर पहुंचने के बाद उसकी तबीयत और अधिक बिगड़ गई। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया।बताया गया कि मौसम सक्सेना बेहद गरीब परिवार से था। वह जर्जर कच्चे मकान में पत्नी खुशबू, पुत्री प्रांशी, पुत्री गुनगुन और पुत्र प्रांशु के साथ रहता था। परिवार की आजीविका का वही एकमात्र सहारा था। उसकी मौत के बाद पत्नी और बच्चों के सामने जीवन-यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। घटना के बाद गांव के सिंटू दीक्षित, विनोद दीक्षित, बसंत दीक्षित, रामजी दिवाकर, विनोद सविता, हृदयेश शाक्य सहित अन्य ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।