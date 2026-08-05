Auraiya News: औरैया में ऑटो चलाने के दौरान बिगड़ी तबीयत, मजदूर की मौत से परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Auraiya News: फफूंद, संवाददाता। थाना क्षेत्र के भैंसोल गांव निवासी 35 वर्षीय एक मजदूर की बुधवार को अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वह पिछले करीब 15 दिनों से मजदूरी न मिलने के कारण ऑटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण कर रहा था। उसकी मौत से परिवार पर आर्थिक संकट गहरा गया है। जानकारी के अनुसार, भैंसोल निवासी 35 वर्षीय मौसम सक्सेना बुधवार सुबह ऑटो लेकर फफूंद आया था। चौराहे पर सवारियां बैठाते समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे घबराहट व बेचैनी महसूस होने लगी। हालत खराब होने पर उसने ऑटो से सवारियों को उतार दिया और किसी तरह घर पहुंचा।

घर पहुंचने के बाद उसकी तबीयत और अधिक बिगड़ गई। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अछल्दा ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया।बताया गया कि मौसम सक्सेना बेहद गरीब परिवार से था। वह जर्जर कच्चे मकान में पत्नी खुशबू, पुत्री प्रांशी, पुत्री गुनगुन और पुत्र प्रांशु के साथ रहता था। परिवार की आजीविका का वही एकमात्र सहारा था। उसकी मौत के बाद पत्नी और बच्चों के सामने जीवन-यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। घटना के बाद गांव के सिंटू दीक्षित, विनोद दीक्षित, बसंत दीक्षित, रामजी दिवाकर, विनोद सविता, हृदयेश शाक्य सहित अन्य ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की है।