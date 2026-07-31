Auraiya News: अंतरविद्यालयी नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में सेंट फ्रांसिस स्कूल बना विजेता

Auraiya News: अंतरविद्यालयी नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में सेंट फ्रांसिस स्कूल बना विजेता
Auraiya News: सूदिति ग्लोबल अकादमी में सहोदिया औरैया के तत्वावधान में अंतरविद्यालयी नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सात विद्यालयों के विद्यार्थियों ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर प्रभावशाली प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को आकर्षित किया। सेंट फ्रांसिस स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्या कंचन लता तिवारी ने विशेषता के साथ प्रतिभा और सामाजिक सरोकारों की बात की।
Auraiya News: सुदिति ग्लोबल अकादमी में शुक्रवार को सहोदिया औरैया के तत्वावधान में अंतरविद्यालयी नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सीबीएसई से संबद्ध सात विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और नैतिक मूल्यों जैसे विषयों पर प्रभावशाली प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में सेंट फ्रांसिस स्कूल ने प्रथम तथा ग्रीन वैली स्कूल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अनुराधा त्रिपाठी, म्यूजिक वेलफेयर इंचार्ज ज्ञानस्थली तथा सुनीता जोशी, पीजीटी हिंदी सेम्फोर्ड स्कूल ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित एवं सरस्वती वंदना के साथ किया। प्रतियोगिता में प्रतिभागी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रभावशाली अभिनय, सशक्त संवाद और उत्कृष्ट मंचन के जरिए प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों को निर्णायकों एवं उपस्थित दर्शकों ने सराहा। प्रतियोगिता के समापन पर सेंट फ्रांसिस स्कूल को विजेता तथा ग्रीन वैली स्कूल को उपविजेता घोषित किया गया। दोनों टीमों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं。
विद्यालय की प्रधानाचार्या का वक्तव्य
विद्यालय की प्रधानाचार्या कंचन लता तिवारी ने कहा कि नुक्कड़ नाटक समाज में जागरूकता फैलाने का प्रभावी माध्यम है। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मक सोच और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों, निर्णायकों एवं प्रतिभागी विद्यालयों का आभार व्यक्त किया गया। आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं समस्त स्टाफ का विशेष सहयोग रहा।
ग्लोबल अकादमी की प्रधानाचार्या का संदेश
सुदिति ग्लोबल अकादमी की प्रधानाचार्या कंचन लता तिवारी ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच देने के साथ उनमें सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करते हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विद्यार्थी समाज को सकारात्मक संदेश देने का प्रभावी प्रयास करते हैं।
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