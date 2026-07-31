Auraiya News: अंतरविद्यालयी नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता में सेंट फ्रांसिस स्कूल बना विजेता

Auraiya News: सुदिति ग्लोबल अकादमी में शुक्रवार को सहोदिया औरैया के तत्वावधान में अंतरविद्यालयी नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सीबीएसई से संबद्ध सात विद्यालयों के विद्यार्थियों ने सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और नैतिक मूल्यों जैसे विषयों पर प्रभावशाली प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। प्रतियोगिता में सेंट फ्रांसिस स्कूल ने प्रथम तथा ग्रीन वैली स्कूल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अनुराधा त्रिपाठी, म्यूजिक वेलफेयर इंचार्ज ज्ञानस्थली तथा सुनीता जोशी, पीजीटी हिंदी सेम्फोर्ड स्कूल ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्ज्वलित एवं सरस्वती वंदना के साथ किया। प्रतियोगिता में प्रतिभागी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रभावशाली अभिनय, सशक्त संवाद और उत्कृष्ट मंचन के जरिए प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों को निर्णायकों एवं उपस्थित दर्शकों ने सराहा। प्रतियोगिता के समापन पर सेंट फ्रांसिस स्कूल को विजेता तथा ग्रीन वैली स्कूल को उपविजेता घोषित किया गया। दोनों टीमों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं。