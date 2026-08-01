Auraiya News: कोचिंग संस्थानों और होटलों में प्रशासन की छापेमारी, एक सप्ताह में कमियां दूर करने के निर्देश
Auraiya News: छात्रों और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रशासन और अग्निशामक विभाग ने कोचिंग संस्थानों और होटलों में निरीक्षण अभियान चलाया। सुरक्षा उपकरणों और आवश्यक दस्तावेजों की जांच के दौरान कई खामियां पाई गईं। संचालकों को एक सप्ताह में सुधार के निर्देश दिए गए हैं और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Auraiya News: छात्रों और आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर शनिवार को प्रशासन और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने कस्बे के कोचिंग संस्थानों एवं होटलों में आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा उपकरणों और आवश्यक अभिलेखों की जांच की गई। कई संस्थानों में सुरक्षा संबंधी कमियां और दस्तावेजों का अभाव मिलने पर संचालकों को एक सप्ताह के भीतर सभी कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए। उपजिलाधिकारी कमल सिंह, क्षेत्राधिकारी पुनीत मिश्रा और अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह के नेतृत्व में चली कार्रवाई से कोचिंग एवं होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। टीम ने करीब आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों और होटलों का निरीक्षण कर अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था तथा आवश्यक अभिलेखों की जांच की।
निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर सुरक्षा मानकों में कमी पाई गई। वहीं बेला रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने पर संचालक को एक सप्ताह के भीतर सभी अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। उपजिलाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मिले सभी संस्थानों को शासन के निर्देशों के अनुरूप एक सप्ताह के भीतर सुरक्षा उपकरण और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों और आमजन की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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