Auraiya News: स्वतंत्रता दिवस को उत्सव के रूप में मनाने की तैयारी तेज, डीएम ने अधिकारियों को सौंपे दायित्व

Auraiya News: स्वतंत्रता दिवस को उत्सव के रूप में भव्य एवं गरिमामय ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए शासन के निर्देशों के अनुरूप सभी कार्यक्रम समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से आयोजित कराने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय गौरव का पर्व है। इसे जनभागीदारी के साथ उत्साहपूर्वक मनाया जाए तथा सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि 9 से 17 अगस्त तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

इस दौरान विद्यालयों की दीवारों एवं सूचना पटों को तिरंगा थीम पर सजाया जाएगा। विभिन्न विभागों की ओर से प्रदर्शनी लगाई जाएगी तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। सैनिकों एवं सुरक्षा बलों के जवानों को राखियां और शुभकामना पत्र भेजे जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों और बाजारों में तिरंगा बुनाई एवं तिरंगा धागा गतिविधियों का भी आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक को आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि 9 से 17 अगस्त तक तिरंगा महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा मेला आयोजित किया जाएगा। वहीं 13 से 15 अगस्त तक सभी शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बांधों और पुलों पर ध्वजारोहण के साथ तिरंगा थीम पर आकर्षक प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय भवनों को विद्युत सज्जा से प्रकाशित किया जाए। साथ ही अधिशासी अधिकारियों, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों तथा जिला पंचायत अधिकारी को नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सभी शहीद स्मारकों एवं सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई कराने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) अविनाश चंद्र मौर्य, मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चौधरी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी सदर बृहमानंद, उप जिलाधिकारी बिधूना कमल कुमार सिंह, डिप्टी कलेक्टर अरसला नाज, परियोजना निदेशक डीआरडीए मनीष कुमार मौर्य, सभी तहसीलदार, सभी खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।