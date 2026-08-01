Auraiya News: अस्पताल के बाहर अतिक्रमण से बढ़ी परेशानी, सड़क पर खड़ी हो रहीं एम्बुलेंस

Auraiya News: शहर स्थित पचास शैय्या जिला अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल के बाहर खाली पड़ी जगह पर दुकानों, ऑटो और ठेलों के कब्जे के कारण मरीजों और तीमारदारों को बैठना तो दूर, खड़े होने तक की जगह नहीं मिल रही है। स्थिति यह है कि अस्पताल आने वाली एम्बुलेंसों को भी परिसर के बाहर सड़क पर खड़ा करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल के बाहर दुकानदारों ने निर्धारित सीमा से आगे तक कब्जा कर रखा है। इसके अलावा ऑटो और फलों के ठेले भी पूरे दिन खड़े रहते हैं।

इससे अस्पताल का मुख्य प्रवेश मार्ग संकरा हो गया है और आने-जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंसों के आवागमन में भी दिक्कतें आती हैं। व्यापारी नेता संजय दीक्षित, मोहित अवस्थी, सुधीर मिश्रा और रोशन शुक्ला ने बताया कि अस्पताल की बाउंड्री तक अतिक्रमण के कारण दिखाई नहीं देती। उनका कहना है कि अस्पताल परिसर में कायाकल्प योजना के तहत सौंदर्यीकरण और साफ-सफाई पर खर्च किया जाता है, लेकिन बाहर फैले अतिक्रमण के कारण उसका लाभ दिखाई नहीं देता। दूर-दराज से आने वाले मरीजों को अस्पताल पहचानने में भी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से अस्पताल के बाहर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने, एम्बुलेंसों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने तथा अस्पताल की बाउंड्री की साफ-सफाई और रंगाई-पुताई कराने की मांग की है, ताकि मरीजों और तीमारदारों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।