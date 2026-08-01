Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Auraiya News: अस्पताल के बाहर अतिक्रमण से बढ़ी परेशानी, सड़क पर खड़ी हो रहीं एम्बुलेंस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

Auraiya News: शहर के पचास शैय्या जिला अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार पर अतिक्रमण की समस्या बढ़ती जा रही है। दुकानों, ऑटो और ठेलों के कारण मरीजों को खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। एम्बुलेंसों को बाहर सड़कों पर खड़ा करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग प्रशासन से अतिक्रमण हटाने और सुविधाएं सुधारने की मांग कर रहे हैं।

Auraiya News: अस्पताल के बाहर अतिक्रमण से बढ़ी परेशानी, सड़क पर खड़ी हो रहीं एम्बुलेंस

Auraiya News: शहर स्थित पचास शैय्या जिला अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पताल के बाहर खाली पड़ी जगह पर दुकानों, ऑटो और ठेलों के कब्जे के कारण मरीजों और तीमारदारों को बैठना तो दूर, खड़े होने तक की जगह नहीं मिल रही है। स्थिति यह है कि अस्पताल आने वाली एम्बुलेंसों को भी परिसर के बाहर सड़क पर खड़ा करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल के बाहर दुकानदारों ने निर्धारित सीमा से आगे तक कब्जा कर रखा है। इसके अलावा ऑटो और फलों के ठेले भी पूरे दिन खड़े रहते हैं।

इससे अस्पताल का मुख्य प्रवेश मार्ग संकरा हो गया है और आने-जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार एम्बुलेंसों के आवागमन में भी दिक्कतें आती हैं। व्यापारी नेता संजय दीक्षित, मोहित अवस्थी, सुधीर मिश्रा और रोशन शुक्ला ने बताया कि अस्पताल की बाउंड्री तक अतिक्रमण के कारण दिखाई नहीं देती। उनका कहना है कि अस्पताल परिसर में कायाकल्प योजना के तहत सौंदर्यीकरण और साफ-सफाई पर खर्च किया जाता है, लेकिन बाहर फैले अतिक्रमण के कारण उसका लाभ दिखाई नहीं देता। दूर-दराज से आने वाले मरीजों को अस्पताल पहचानने में भी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से अस्पताल के बाहर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने, एम्बुलेंसों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने तथा अस्पताल की बाउंड्री की साफ-सफाई और रंगाई-पुताई कराने की मांग की है, ताकि मरीजों और तीमारदारों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।