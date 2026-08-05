Auraiya News: नहर में मिले अज्ञात शव की हुई शिनाख्त, दो दिन से लापता थे वृद्ध

Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र में अमावता नहर पुल के पास मिले अज्ञात शव की पहचान 60 वर्षीय गजेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो 2 अगस्त से लापता थे। उनके परिजनों ने शव की पहचान कपड़ों और शारीरिक बनावट द्वारा की और पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी। शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और इसकी रिपोर्ट का इंतजार है।

Auraiya News: कोतवाली क्षेत्र में अमावता नहर पुल के पास नहर से बरामद अज्ञात शव की पहचान हो गई है। बुधवार को मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचकर कपड़ों और शारीरिक बनावट के आधार पर शव की शिनाख्त की। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान इटावा जनपद के थाना इकदिल क्षेत्र स्थित हिरनपुर, पोस्ट चांदपुर निवासी 60 वर्षीय गजेंद्र सिंह के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि वह 2 अगस्त से घर से लापता थे। काफी तलाश के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला था।

परिजनों की सूचना मीडिया के माध्यम से नहर से मिले अज्ञात शव की सूचना मिलने पर मृतक के पुत्र नागेश कुमार अपने परिजनों योगेंद्र सिंह, पवन कुमार तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ बाबरपुर के पटेल नगर निवासी अपने जीजा पिंटू गोयल के घर पहुंचे। वहां से सभी लोग अजीतमल कोतवाली पहुंचे और पुलिस को गुमशुदगी की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस उन्हें जिला अस्पताल की मोर्चरी लेकर गई, जहां कपड़ों और शारीरिक पहचान के आधार पर शव की शिनाख्त की गई।

मौत के कारणों की जांच कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मृतक के पुत्र ने मोर्चरी पहुंचकर शव की पहचान की और लिखित प्रार्थना पत्र दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मामले की जांच जारी है।