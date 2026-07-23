Auraiya News: तेज रफ्तार कार ने फील्ड ऑफिसर की बाइक में मारी टक्कर, गंभीर हालत में इलाज जारी
Auraiya News: भीखेपुर-जुआ मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से निजी कंपनी का फील्ड ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो गया। पवन त्रिपाठी नाम के व्यक्ति ने बताया कि हादसा 15 जुलाई को हुआ, जब उनकी बाइक को एक कार ने टक्कर मार दी। पीड़ित का इलाज जारी है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
Auraiya News: भीखेपुर-जुआ मार्ग पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से निजी कंपनी का फील्ड ऑफिसर गंभीर रूप से घायल हो गया। कई दिनों तक इलाज कराने के बाद पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ निवासी पवन त्रिपाठी, जो वर्तमान में औरैया में रहकर एक निजी कंपनी में फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं, ने पुलिस को बताया कि 15 जुलाई को वह कंपनी के कार्य से ग्राम शौहरी गढ़िया गए थे। दोपहर करीब 12:30 बजे भीखेपुर-ज्वारी मार्ग पर ककरेया मोड़ के पास सामने से आ रही कार संख्या यूपी-78 ईई-1515 के चालक ने गलत दिशा में आकर उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में पवन त्रिपाठी के सिर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने कार को मौके पर रोक लिया और एंबुलेंस से उन्हें सीएचसी अजीतमल भेजा गया। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जिला अस्पताल और फिर कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पीड़ित ने बताया कि इलाज में व्यस्त रहने के कारण वह तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सके। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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