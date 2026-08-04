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Auraiya News: बारिश और तेज हवा से 25 गांवों की बिजली रातभर गुल, सुबह 11 बजे बहाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: तेज बारिश ने कंचौसी क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित किया। कई मोहल्लों और 25 गांवों में रात भर बिजली सप्लाई ठप रही, जिससे लोगों को अंधेरे में परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 11 बजे विद्युत आपूर्ति बहाल की गई, लेकिन लगातार कटौती के कारण जनता में नाराजगी है।

Auraiya News: बारिश और तेज हवा से 25 गांवों की बिजली रातभर गुल, सुबह 11 बजे बहाल

Auraiya News: बारिश ने कंचौसी क्षेत्र की बिजली व्यवस्था की पोल खोल दी। तेज बारिश के बाद नगर के कई मोहल्लों समेत असेनी पावर हाउस से जुड़े करीब 25 गांवों की विद्युत आपूर्ति पूरी रात ठप रही। बिजली गुल होने से लोगों को अंधेरे में रात बितानी पड़ी, वहीं मोबाइल चार्जिंग, पेयजल और दैनिक कार्यों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विद्युत विभाग की टीम ने कई घंटे की मशक्कत के बाद मंगलवार सुबह करीब 11 बजे आपूर्ति बहाल की। लगातार हो रही बिजली कटौती से लोगों में नाराजगी है। सोमवार रात करीब आठ बजे तेज हवा के साथ बारिश शुरू होते ही कई स्थानों पर विद्युत लाइन में फॉल्ट आ गया।

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इसके चलते असेनी पावर हाउस से जुड़े बिहारीपुर उपकेंद्र और नौगवां फीडर की आपूर्ति बाधित हो गई। फॉल्ट के कारण जमौली, बिहारीपुर, कंचौसी गांव, बिनपुरापुर, सहायपुर, चंद्रपुर, प्रसाद पुरवा, महिपाल पुरवा, नौगवां, अमरपुर, सुंदरपुर, रंजीतपुर, कनमऊ, हरतौली, सुखमपुर, मधवापुर, मढ़नई, बट्टाहा, रोशनपुर, लाछियामऊ समेत करीब 25 गांव अंधेरे में डूबे रहे। रातभर बिजली नहीं आने से लोगों के इन्वर्टर भी जवाब दे गए। मोबाइल चार्ज न होने और पानी की मोटरें बंद रहने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सुबह होते ही उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग से शिकायतें कीं, जिसके बाद कर्मचारियों ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचे फॉल्ट की तलाश कर मरम्मत का कार्य शुरू किया। अवर अभियंता सतीश जायसवाल ने बताया कि तेज हवा और बारिश के कारण कई स्थानों पर विद्युत लाइन में फॉल्ट आ गया था। कर्मचारियों ने लगातार मरम्मत कार्य कर सभी फॉल्ट दूर किए, जिसके बाद मंगलवार सुबह करीब 11 बजे प्रभावित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से बहाल कर दी गई।

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