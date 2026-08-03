Auraiya News: औरैया में बिना पंजीकरण चल रहा अस्पताल सीज
Auraiya News: नगर में स्वास्थ्य विभाग ने बिना पंजीकरण संचालित एक निजी क्लीनिक को सीज कर दिया है। मरीजों के इलाज के दौरान क्लीनिक के संचालन में नियमों का उल्लंघन पाया गया। डिप्टी सीМО ने कहा कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
Auraiya News: नगर में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने बिना पंजीकरण संचालित एक निजी क्लीनिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान क्लीनिक में मरीजों का इलाज होते मिलने से अन्य निजी अस्पताल और क्लीनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। दिबियापुर निवासी अजय कुमार की शिकायत पर डिप्टी सीएमओ एवं नोडल झोलाछाप क्लिनिक डॉ. ब्रजेश कुमार, डॉ मनोज कुमार एवं सीएचसी अधीक्षक डॉ. विजय आनंद ने नगर पंचायत कार्यालय के सामने औरैया रोड स्थित चौहान क्लीनिक का निरीक्षण किया।
स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया
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