Auraiya News: आयुष आपके द्वार शिविर में 42 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण
Auraiya News: आयुष आपके द्वार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन गांव अधासी के पंचायत भवन में हुआ। इसमें 42 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर यूनानी चिकित्सा से उपचार किया गया। महिलाओं और पुरुषों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई, और चिकित्सकों ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सलाह दी।
Auraiya News: आयुष आपके द्वार अभियान के तहत मंगलवार को गांव अधासी के भर्रापुर स्थित पंचायत भवन में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें 42 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर यूनानी चिकित्सा पद्धति से उपचार किया गया। मरीजों को जरूरत के अनुसार दवाएं भी दी गईं। जिला आयुष अधिकारी के निर्देशन में एसयूडी केशमपुर की ओर से आयोजित शिविर में 19 पुरुष और 23 महिलाओं ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। चिकित्सकों ने मरीजों की समस्याओं की जानकारी लेकर जांच की और उपचार संबंधी परामर्श दिया। डॉ. अनीस अहमद ने ग्रामीणों को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए साफ-सफाई रखने, संतुलित खानपान अपनाने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर समय से चिकित्सकीय परामर्श लेने की सलाह दी।
शिविर में फार्मासिस्ट अफसर सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।
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