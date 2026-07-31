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Auraiya News: व्यापारी संवाद कार्यक्रम में जीएसटी नियमों की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: राज्य कर विभाग ने शुक्रवार को ककोर में व्यापारियों के साथ जीएसटी कार्यक्रम आयोजित किया। उपायुक्त प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में व्यापारियों की समस्याएं सुनी गईं और उन्हें जीएसटी के प्रावधानों से अवगत कराया गया। बैठक में विभिन्न व्यापारियों ने सुझाव भी दिए और विभाग ने उनके समाधान के लिए मार्गदर्शन दिया।

Auraiya News: व्यापारी संवाद कार्यक्रम में जीएसटी नियमों की दी जानकारी

Auraiya News: राज्य कर विभाग की ओर से शुक्रवार को ककोर स्थित विभागीय कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल्स क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों, डीलरों और उद्यमियों के साथ व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में व्यापारियों की कर संबंधी समस्याएं सुनने के साथ उन्हें जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त (प्रशासन) प्रदीप कुमार ने की। इस दौरान सहायक आयुक्त जय सिंह यादव, राज्य कर अधिकारी अमित पांडेय, ताहिर अहमद माजिद, विजय शंकर दीक्षित, प्रधान सहायक सत्येंद्र सिंह, यतेंद्र सिंह, वरिष्ठ सहायक ज्योति यादव तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 राजकृष्ण विष्णोई सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल्स क्षेत्र के व्यापारी शामिल हुए।

जीएसटी पंजीकरण एवं रिटर्न

बैठक में व्यापारियों को जीएसटी पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने, ई-इनवॉइस, ई-वे बिल, कर भुगतान तथा अन्य विभागीय प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही व्यापारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं एवं सुझावों को सुनकर उनके नियमानुसार समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया गया। उपायुक्त (प्रशासन) प्रदीप कुमार ने कहा कि राज्य कर विभाग का उद्देश्य व्यापारियों को अनावश्यक कठिनाई पहुंचाना नहीं, बल्कि उनके साथ समन्वय स्थापित कर कर अनुपालन को सरल एवं पारदर्शी बनाना है। उन्होंने व्यापारियों से समय पर पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने तथा ऑनलाइन सेवाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।

व्यापारियों की सराहना

कार्यक्रम के अंत में व्यापारियों ने विभाग की पहल की सराहना करते हुए व्यावहारिक सुझाव भी दिए। विभाग की ओर से सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। उपायुक्त (प्रशासन) प्रदीप कुमार ने कहा कि विभाग और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना प्राथमिकता है। समय पर कर संबंधी दायित्वों का पालन करने और ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करने से व्यापारियों को भी सुविधा मिलेगी और कर व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी।

आम प्रश्न

जीएसटी कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था?
जीएसटी कार्यक्रम शुक्रवार को आयोजित किया गया था।
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