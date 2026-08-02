Auraiya News: हर-हर महादेव के जयघोष के साथ निकली भव्य कांवड़ यात्रा

Auraiya News: हर-हर महादेव के जयघोष के साथ निकली भव्य कांवड़ यात्रा
Auraiya News: - डीजे, ढोल-नगाड़ों और भगवा ध्वजों के साथ शिवभक्ति में सराबोर दिखे कांवड़िये- सोमवार को शिवालयों में गंगाजल से करेंगे भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेकफोटो: 17
Auraiya News: अछल्दा, संवाददाता। सावन माह के प्रथम सोमवार से पूर्व रविवार को अछल्दा कस्बे में शिवभक्त कांवड़ियों का भव्य जुलूस निकाला गया। हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से पूरा कस्बा शिवमय हो उठा। डीजे, ढोल-नगाड़ों और भगवा ध्वजों के साथ निकले कांवड़ियों का विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। कांवड़ यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जिसमें बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। शिवभक्त कांवड़ में पवित्र गंगाजल लेकर भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। पूरे मार्ग पर भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा।
प्रमुख चौराहों और मार्गों पर पुलिसकर्मी लगातार निगरानी करते रहे, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। कांवड़िए सोमवार को क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का गंगाजल से जलाभिषेक करेंगे तथा परिवार, क्षेत्र और देश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना करेंगे। सावन के पावन अवसर पर निकली इस भव्य कांवड़ यात्रा ने पूरे कस्बे को भक्तिमय वातावरण से सराबोर कर दिया।
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