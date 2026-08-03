Auraiya News: शिव धनुष भंग होते ही गूंजा जय श्रीराम का उद्घोष, भोर तक डटे रहे श्रद्धालु

Auraiya News: कस्बे के श्री राधावल्लभ मंदिर परिसर में रविवार रात धनुष यज्ञ एवं सीता स्वयंवर लीला का भव्य मंचन किया गया। भगवान राम द्वारा शिव धनुष भंग करने और उसके बाद लक्ष्मण-परशुराम संवाद के प्रभावशाली मंचन ने श्रद्धालुओं को भोर तक बांधे रखा। पूरा पंडाल ''जय श्रीराम'' के उद्घोष से गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान राममोहन शुक्ला एवं सहयोगियों ने पूर्व शिक्षिका श्रीमती लक्ष्मी अवस्थी को भगवान श्रीराम का चित्र भेंटकर सम्मानित किया। श्रीमती अवस्थी ने राम दरबार की आरती उतारते हुए कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन त्याग, मर्यादा, न्याय और जनसेवा की प्रेरणा देता है। उनके आदर्शों का अनुसरण कर समाज में भाईचारा और सद्भाव को मजबूत किया जा सकता है।

रामलीला कलाकारों ने सीता स्वयंवर का जीवंत मंचन प्रस्तुत किया। राजा जनक की घोषणा के बाद देश-विदेश से आए राजा और वीर शिव धनुष को हिला तक नहीं सके। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा पर भगवान श्रीराम ने सहज भाव से धनुष उठाकर भंग कर दिया। धनुष टूटते ही पूरा पंडाल ''जय श्रीराम'' के जयघोष से गूंज उठा और माता सीता ने भगवान श्रीराम को वरमाला पहनाई। धनुष भंग का समाचार सुनकर क्रोधित महर्षि परशुराम के जनकपुरी आगमन तथा लक्ष्मण-परशुराम संवाद के सशक्त मंचन ने श्रद्धालुओं को देर रात तक मंत्रमुग्ध किए रखा। संवादों पर दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। रामलीला का सफल आयोजन राममोहन शुक्ला के नेतृत्व में हुआ, जिसमें क्षेत्र के युवाओं और रामभक्तों का विशेष सहयोग रहा। आयोजकों ने बताया कि रामलीला के माध्यम से भगवान श्रीराम के आदर्शों और भारतीय संस्कृति के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलीला का आनंद लेने पहुंच रहे हैं।