Auraiya News: स्कूल से घर लौट रही छात्रा को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, गंभीर घायल
Auraiya News: फफूंद थाना क्षेत्र के दिबियापुर रोड पर शुक्रवार को स्कूल से घर लौट रही 13 वर्षीय छात्रा काव्या को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुँचाया, जबकि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Auraiya News: थाना फफूंद क्षेत्र के दिबियापुर रोड पर शुक्रवार दोपहर स्कूल से घर लौट रही छात्रा को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। घायल छात्रा की पहचान 13 वर्षीय काव्या पुत्री मनोज कुमार निवासी ग्राम दयालनगर के रूप में हुई है। बताया गया कि काव्या स्कूल से पैदल घर लौट रही थी। इसी दौरान दिबियापुर रोड पर तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी।
टक्कर लगते ही वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने छात्रा को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही थाना फफूंद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने के साथ फरार चालक की तलाश में जुटी है। थानाध्यक्ष फफूंद ने बताया कि ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया गया है। फरार चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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