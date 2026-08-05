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Auraiya News: बालिका स्वास्थ्य एवं शिक्षा कार्यक्रम में छात्राओं को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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Auraiya News: गोहना के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को बालिका स्वास्थ्य और शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी साझा करते हुए, कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को जागरूक और आत्मविश्वासी बनाना था।

Auraiya News: बालिका स्वास्थ्य एवं शिक्षा कार्यक्रम में छात्राओं को किया जागरूक

Auraiya News: सदर ब्लॉक क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोहना में बुधवार को बालिका स्वास्थ्य एवं शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। सहायक अध्यापक कुलदीप सिंह ने छात्राओं को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर छात्राएं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, वूमेन पावर लाइन 1090, साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930, स्वास्थ्य सेवा 102, एंबुलेंस सेवा 108, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 तथा आपातकालीन सेवा 112 का उपयोग कर सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री आराधना एवं सहायिका संध्या ने छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता, संतुलित पोषण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों से दूर रहने तथा स्वच्छता संबंधी सही आदतें अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि जागरूकता और स्वच्छता से बालिकाएं स्वस्थ रहने के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा सकती हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक चंद्र प्रकाश ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने छात्राओं से कार्यक्रम में दी गई जानकारी को अपने दैनिक जीवन में अपनाने और अन्य लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ, आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

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