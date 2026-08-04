Auraiya News: आटा मिलों पर छापेमारी, 1,021 किलो आटा सीज, दो नमूने जांच को भेजे
Auraiya News: जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने आटा मिलों पर सघन जांच अभियान चलाया। जांच में 1,021 किलोग्राम गेहूं का आटा सीज किया गया। दो आटा मिलों से नमूने लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। खाने के मानकों के उल्लंघन पर कारोबारियों को सुधार नोटिस जारी किया गया।
Auraiya News: जनपद में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने आटा मिलों पर सघन जांच अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान दो आटा मिलों से गेहूं के आटे के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए, जबकि मानकों की जांच पूरी होने तक 1,021 किलोग्राम गेहूं का आटा सीज कर दिया गया। विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से आटा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास एवं अनिल कुमार संखवार की टीम ने मिनी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक आटा मिल का निरीक्षण किया।
यहां से गेहूं के आटे का एक नमूना संग्रहित किया गया तथा 698 किलोग्राम गेहूं का आटा सीज किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 20,242 रुपये बताई गई। इसके बाद टीम ने मधुपुर स्थित एक अन्य आटा मिल पर छापेमारी कर गेहूं के आटे का नमूना लिया और 323 किलोग्राम आटा सीज किया, जिसकी अनुमानित कीमत 9,690 रुपये है। अभियान के दौरान लिए गए दोनों नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच के समय संबंधित आटा मिलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित लेबलिंग, पैकेजिंग तथा स्वच्छता (हाइजीन एवं सैनिटेशन) संबंधी मानकों का पूर्ण पालन नहीं पाया गया। इस पर संबंधित खाद्य कारोबारियों को सुधार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी अभियान के तहत शासन से उपलब्ध फूड सेफ्टी ऑन व्हील मोबाइल प्रयोगशाला का भी संचालन किया गया। मोबाइल लैब में 10 खाद्य नमूनों की त्वरित जांच की गई, जिनमें दो नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। संबंधित कारोबारियों को आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान आमजन और खाद्य कारोबारियों को सुरक्षित एवं मानक खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक भी किया गया।
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