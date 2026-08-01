Auraiya News: मोबाइल लैब की जांच में दो खाद्य नमूने फेल, तीन नमूने प्रयोगशाला भेजे गए
Auraiya News: खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिधूना तहसील में छापेमारी की और 15 खाद्य नमूनों की जांच की। इनमें से 2 नमूने मानक के विपरीत पाए गए हैं। नमूनों को अग्रिम जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारीयों ने सुरक्षित भोजन की जागरूकता बढ़ाने के लिए भी अभियान संचालित किया। खाद्य कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Auraiya News: खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को बिधूना तहसील क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। इस दौरान मोबाइल प्रयोगशाला से 15 खाद्य नमूनों की जांच की गई, जिनमें दो नमूने मानक के विपरीत पाए गए। दोनों खाद्य पदार्थों के नमूने अग्रिम जांच के लिए संग्रहित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास ने भगत सिंह चौराहा, बिधूना स्थित एक प्रतिष्ठान से अंतर्जनपदीय आपूर्ति की छेना मिठाई, चौपला रोड बेबहा स्थित डेयरी से पनीर तथा कुदरकोट के एरवाकटरा रोड पर टैंकर से आपूर्ति हो रहे मिश्रित दूध का नमूना लेकर खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा।
अधिकारियों ने बताया कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो संबंधित खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान शासन से प्राप्त फूड सेफ्टी ऑन व्हील (मोबाइल प्रयोगशाला) का भी संचालन किया गया। मोबाइल लैब के माध्यम से 15 खाद्य नमूनों की त्वरित जांच की गई, जिनमें दो नमूने मानक के विपरीत मिलने पर उनके नमूने विधिक कार्रवाई के लिए संग्रहित किए गए। साथ ही खाद्य कारोबारियों और आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूक भी किया गया।
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