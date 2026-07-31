Auraiya News: शॉर्ट सर्किट से फूस के बंगले में लगी आग, नकदी समेत लाखों का सामान राख

Auraiya News: साजनपुर गांव में शुक्रवार को बिजली के शॉर्ट सर्किट से फूस के बंगले में आग लग गई। दंपती समय रहते बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया। आग में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है।

Auraiya News: अछल्दा थाना क्षेत्र के साजनपुर गांव में शुक्रवार को बिजली के शॉर्ट सर्किट से फूस के बने बंगले में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे बंगले को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के समय बंगले में मौजूद दंपती किसी तरह बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

घटना का विवरण गांव निवासी रमाकांत शर्मा के फूस के बंगले में शुक्रवार को अचानक आग भड़क उठी। उस समय 28 वर्षीय मेजर शर्मा और उनकी पत्नी 25 वर्षीय शीखा देवी बंगले के अंदर मौजूद थे। धुआं और आग की लपटें उठती देख दोनों तत्काल बाहर निकल आए और शोर मचाया। देखते ही देखते आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी गई। पीड़ित रमाकांत शर्मा ने बताया कि आग में बंगले में रखा गेहूं, चना, भूसा, घरेलू सामान, सेक्शन पाइप, मोबाइल फोन, कृषि उपकरण तथा अन्य आवश्यक सामग्री जलकर राख हो गई। मजदूरों के भुगतान के लिए रखे करीब 50 हजार रुपये नकद भी आग की चपेट में आकर नष्ट हो गए। आग से लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है।

दमकल विभाग की प्रतिक्रिया सूचना पर दमकल विभाग के डी.पी. सिंह, मेहरवान सिंह, सुभाष चंद्र सहित अन्य कर्मी मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों और ग्रामीणों ने काफी देर तक मशक्कत कर आग पर काबू पाया। थाना पुलिस की ओर से दीपक कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

जांच और कार्रवाई प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। घटना की सूचना राजस्व विभाग को भी दे दी गई है। लेखपाल सत्येंद्र यादव नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेखपाल सत्येंद्र यादव ने बताया कि आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर नुकसान का आकलन कराया जाएगा। रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके बाद शासन की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।