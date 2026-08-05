Auraiya News: डंपर के केबिन में भीषण आग, दमकल की तत्परता से टला बड़ा हादसा

Auraiya News: जालौन रोड स्थित बुग्गी ढाबा के पास बुधवार तड़के एक डंपर के केबिन में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल कर्मियों की सूझबूझ और तत्परता से पास खड़े अन्य डंपरों को समय रहते सुरक्षित स्थान पर हटाया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग लगने से डंपर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि इसकी जांच की जा रही है।

बताया गया कि अचानक डंपर के केबिन से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते आग की तेज लपटों ने पूरे केबिन को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी तेजवीर सिंह के निर्देशन में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने तत्काल आग बुझाने का अभियान शुरू किया और कुछ ही देर में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। साथ ही आग फैलने की आशंका को देखते हुए पास खड़े अन्य डंपरों को सुरक्षित स्थान पर हटाया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। आग की चपेट में आने से डंपर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। अग्निशमन विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि विभागीय जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।